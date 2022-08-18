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Готовивший теракты в Петербурге член ИГ получил восемь лет колонии

Суд приговорил члена ИГ из Средней Азии к 8 годам за подготовку терактов в Петербурге

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил к восьми годам лишения свободы члена запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ) за подготовку терактов в Петербурге. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Осужденный, являющийся гражданином страны из Средней Азии, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 205.1 Уголовного кодекса (УК) РФ («Содействие террористической деятельности»). Первые три года он проведет в тюрьме, а оставшиеся пять лет — в колонии строгого режима.

Мужчина возглавлял «спящую» ячейку ИГ. Под его руководством готовилась серия вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов для завладения их табельным оружием и в отместку за действия Вооруженных сил России против террористов в Сирии. Главарь ячейки был задержан в июне 2020 года.

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Любовь Ширижик
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