Франция арестовала виллу беглого молдавского олигарха

Прокуратура Молдавии объявила об аресте виллы экс-лидера Демократической партии Плахотнюка

Французский суд по запросу прокуратуры Молдавии наложил арест на недвижимость бывшего лидера Демократической партии, беглого молдавского олигарха Владимира Плахотнюка. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры.

По оценкам французских властей, стоимость арестованного актива — элитной виллы во Франции — превышает 4,2 миллиона евро. До решения суда по уголовному делу Плахотнюка арестованный актив будет находиться в ведении французского Агентства по управлению и возврату арестованных и конфискованных активов (AGRASC).

По версии следствия, Плахотнюк мог быть причастен к созданию преступной сети на международном уровне в 2009-2019 годах. Вместе с бывшим депутатом молдавского парламента Иланом Шором, который также находится в бегах и объявлен в международный розыск, бизнесмен зарегистрировал кипрские и панамские компании в Англии и открыл банковские счета для хранения денег, похищенных из молдавских банков. В январе 2022 года против Плахотнюка возбудили новое дело о хищении 21 миллиона долларов.

Плахотнюк был председателем правящей политической силы «Демократическая партия Молдавии» (ДПМ). Он сбежал из Молдавии после смены власти 14 июня 2019 года и находился в Майами. После побега олигарха в Молдавии начали расследовать его деятельность.

5 августа 2019 года Тверской суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка по подозрению в выводе из России 37 миллиардов рублей. Ранее ему предъявили обвинение в 28 эпизодах контрабанды наркотиков и сбыте в особо крупном размере. Плахотнюку грозит пожизненное лишение свободы.