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Российского подростка задержали за убийство собутыльника молотком

В Тамбове 15-летнего подростка задержали за убийство 42-летнего собутыльника молотком

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Тамбове 15-летнего подростка задержали по подозрению в убийстве 42-летнего россиянина. Об этом в четверг, 18 августа, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, вечером 15 августа на автобусной остановке юноша познакомился с мужчиной, который пил спиртное. Новый знакомый предложил подростку присоединиться к нему и выпить вместе у него в гостях, тот согласился. Дома между ними произошел конфликт, во время которого подозреваемый достал из шкафа молоток и избил им собутыльника по голове, после чего закрыл дверь на навесной замок и скрылся. На следующее утро тело погибшего обнаружила женщина, у которой тот снимал дом.

Сотрудникам СКР и УМВД удалось оперативно выйти на след предполагаемого убийцы. При задержании у него изъяли банковские карты погибшего. Сейчас правоохранители выясняют мотив и обстоятельства преступления.

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Елизавета Новикова
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