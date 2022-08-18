Российские войска нанесли удар по пяти пунктам управления ВСУ

Минобороны России заявило о поражении пяти пунктов управления ВСУ

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удар по пяти пунктам управления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 18 августа, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что были поражены пункты управления 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Артемовска, 46-й аэромобильной бригады недалеко от Белой Криницы в Херсонской области, а также 234 района с военной техникой и бойцами противника.

Кроме того, были уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов возле Звановки и Васюковки в Донецкой народной республике, а также в районе поселка Березнеговатое в Николаевской области, добавил Конашенков.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 4938 единиц военной автомобильной спецтехники, 3312 орудий полевой артиллерии и минометов, 800 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4340 бронемашин, 366 зенитных ракетных комплексов, 1757 беспилотников, 267 самолетов и 148 вертолетов ВСУ.

Ранее ведомство показало видео ударов Су-35С по военной инфраструктуре украинских войск. На кадрах видно, как истребители выпускают по позициям ВСУ управляемые высокоточные ракеты классов «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».