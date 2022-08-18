Путин раскритиковал главу ОСК за нарушение финансовой дисциплины

Путин раскритиковал главу ОСК Рахманова за заключенные убыточные контракты

Российский президент Владимир Путин раскритиковал главу «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексея Рахманова за заключенные убыточные контракты, пишет РИА Новости.

По словам главы государства, нарушение финансовой дисциплины не соответствует интересам страны. «Алексей Львович, чего контрактов-то убыточных назаключали, м?», — обратился президент к нему во время совещания по судостроению. Рахманов уточнил, что проблема касается головных заказов.

По его словам, ОСК начинает строительство, практически не имея до конца полной спецификации и не понимая, из чего корабль или судно будет состоять. Он добавил, что в таких ситуациях приходится работать с министерством обороны по ориентировочным ценам.

«Посыпаю голову пеплом, но мне всегда казалось, что сначала Родина, а потом уже наши финансы», — продолжил он. На это Путин ответил, что «интересы Родины напрямую связаны с финансовой дисциплиной». «И наоборот — нарушение финансовой дисциплины не соответствует интересам Родины. Я обращаю на это ваше внимание», — подчеркнул он.

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