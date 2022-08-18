В Польше арестовали согласившегося работать на российскую разведку гражданина

Польские силовики задержали гражданина Польши за намерение работать на российскую разведку

Польские силовики задержали гражданина Польши за намерение работать на российскую разведку за деньги. Он уже признал свою вину и сейчас находится под арестом, сообщает Radio ZET.

«Сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали Ярослава А. (польское законодательство не позволяет называть фамилии задержанных и обвиняемых — прим. "Ленты.ру"). Прокуратура обвинила его в том, что он сообщил о готовности действовать в интересах российской разведки», — рассказал министр-координатор польских спецслужб Станислав Жарин.

По словам пресс-секретаря Национальной прокуратуры Польши Лукаша Лапчиньского, собранные по делу доказательства свидетельствуют о намерении подозреваемого предоставить российской стороне информацию, касающуюся, в частности, обороноспособности и безопасности государства. «Он также был готов выполнять другие возложенные на него задачи», — отметил пресс-секретарь.

По данным спецслужб, взамен подозреваемый рассчитывал на финансовую выгоду, а также на помощь в устранении личных врагов. Прокурор предъявил Ярославу А. обвинение по статье 130 параграф 3 Уголовного кодекса Польши (заявление о готовности действовать в пользу иностранной разведки против Польской Республики), Варшавский районный суд применил в отношении него меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца.

Ранее в Германии началось рассмотрение дела офицера запаса бундесвера, обвиненного в шпионаже в пользу российских спецслужб. Подсудимый привлек к себе внимание тем, что российские власти приглашали его на официальные мероприятия. 65-летнему мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.