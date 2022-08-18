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В Польше арестовали согласившегося работать на российскую разведку гражданина

Польские силовики задержали гражданина Польши за намерение работать на российскую разведку

Фото: Shutterstock

Польские силовики задержали гражданина Польши за намерение работать на российскую разведку за деньги. Он уже признал свою вину и сейчас находится под арестом, сообщает Radio ZET.

«Сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали Ярослава А. (польское законодательство не позволяет называть фамилии задержанных и обвиняемых — прим. "Ленты.ру"). Прокуратура обвинила его в том, что он сообщил о готовности действовать в интересах российской разведки», — рассказал министр-координатор польских спецслужб Станислав Жарин.

По словам пресс-секретаря Национальной прокуратуры Польши Лукаша Лапчиньского, собранные по делу доказательства свидетельствуют о намерении подозреваемого предоставить российской стороне информацию, касающуюся, в частности, обороноспособности и безопасности государства. «Он также был готов выполнять другие возложенные на него задачи», — отметил пресс-секретарь.

По данным спецслужб, взамен подозреваемый рассчитывал на финансовую выгоду, а также на помощь в устранении личных врагов. Прокурор предъявил Ярославу А. обвинение по статье 130 параграф 3 Уголовного кодекса Польши (заявление о готовности действовать в пользу иностранной разведки против Польской Республики), Варшавский районный суд применил в отношении него меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца.

Ранее в Германии началось рассмотрение дела офицера запаса бундесвера, обвиненного в шпионаже в пользу российских спецслужб. Подсудимый привлек к себе внимание тем, что российские власти приглашали его на официальные мероприятия. 65-летнему мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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Анжелика Бережная
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