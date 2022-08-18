Россиянка пыталась зарезать сожителя подруги во время ремонта

В Сочи 36-летняя женщина пыталась зарезать лезвием монтажного ножа сожителя подруги

В Сочи следователи возбудили дело в отношении 36-летней жительницы Краснодарского края, которая пыталась зарезать 48-летнего мужчину. Об этом в четверг, 18 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по статье о покушении на убийство.

По данным издания, 1 августа фигурантка выпивала со своей подругой и ее сожителем во время ремонта. Между ними произошел конфликт, и россиянка ранила мужчину лезвием от монтажного ножа в шею и лицо. Кровь удалось остановить и потерпевший выжил, а нападавшую задержали.

Ранее стало известно, что в городе Белорецк Республики Башкортостан следователи предъявили обвинение в убийстве 37-летнему местному жителю, который зарезал 31-летнюю бывшую супругу, работавшую в городской администрации.