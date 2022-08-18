Сообщение об отмене русского в казахских школах оказалось частично недостоверным

Информация о полной отмене изучения русского в школах Казахстана не подтвердилась

Сообщение о полной отмене изучения русского языка в первых классах школ Казахстана оказалось частично недостоверным.

С 16 августа после заявления министра просвещения Казахстана Асхата Аймагамбетова в соцсетях и Telegram-каналах начали распространяться публикации со схожим содержанием, в которых утверждалось, что в Казахстане с 2022 года школьники в первом классе больше не будут изучать русский язык. Отмечалось, что обязательным для первоклассников останется изучение только казахского языка. Один из первых постов появился в Telegram-канале «Я с Украины».

Кроме того, в ряде СМИ появились публикации, в которых заявлялось, что власти Казахстана в течение ближайших шести-семи лет планируют полностью убрать русскоязычные отделения для поступления в первый класс. Об этом, в частности, сообщали «Глас.ru» и «Царьград ТВ» со ссылкой на казахстанское телевидение.

В действительности же речь шла о том, что обязательное изучение русского языка будет отменено только для тех первоклассников, которые изначально поступают в классы с обучением на казахском. Как уточнил Аймагамбетов, дети, поступающие в классы с русским языком обучения, продолжат учить с первого класса и русский, и казахский, передавал ТАСС.

По словам министра, подобные меры были приняты после того, как результаты исследований и экспертиз показали, что ученикам первого класса слишком сложно изучать сразу три языка — казахский, русский и английский. При этом учащиеся школ с казахским языком все равно будут изучать русский начиная со второго класса. Английский же во всех школах страны начнут преподавать детям с третьего класса.

Министерство просвещения Казахстана также опровергло сообщения о том, что в ближайшие годы в казахских школах якобы исчезнут классы с русским языком обучения, передавал Telegram-канал STOPfake.kz. Как подчеркнула первый вице-министр просвещения республики Шолпан Каринова, русский язык будет изучаться во всех школах в прежнем режиме, и иных планов у властей нет.

Публикация получила ограниченное распространение в соцсетях и СМИ. В частности, посты с соответствующим содержанием публиковали группы во «ВКонтакте», а также пользователи соцсети на своих личных страницах (здесь и здесь). При этом федеральные агентства и СМИ изначально опубликовали корректную информацию или позже выпустили опровержения.

