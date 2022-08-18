Шольца освистали и назвали предателем народа во время выступления

Канцлера ФРГ Шольца освистали и назвали предателем народа на выступлении в Бранденбурге

Канцлера Германии Олафа Шольца освистали во время его выступления в городе Нойруппин федеральной земли Бранденбург. Об этом сообщает Focus, передает РИА Новости.

«Демонстранты кричали "предатель народа" и "проваливай". Шольца с трудом можно было понять», — рассказывает издание. По информации газеты, к демонстрации против канцлера призвали партии «Альтернатива для Германии» и Левые. Выступление политика на площади слушали несколько сотен граждан.

Ранее Шольц назвал важным прямое общение с президентом России Владимиром Путиным. «Мое четкое послание заключается в том, что его стратегия в отношении Украины не сработает. Путин должен знать, чего мы от него требуем», — уточнил он.