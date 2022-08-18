Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны сообщило о занятых ВСУ огневых позициях в школе в ДНР

Минобороны сообщило, что ВСУ заняли огневые позиции в школе в поселке Кураховка
СюжетНаселение России:

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) заняли и оборудовали огневые позиции на территории школы в поселке Кураховка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает РИА Новости.

«В Кураховке Донецкой народной республики на территории школы №23 (ул. Калинина) националисты оборудовали огневые позиции, разместили тяжелую технику, артиллерийские орудия и РСЗО, подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждено», — заявил представитель Минобороны России.

Помимо этого, по его словам, на территории частных домовладений в Днепре украинские военные разместили позиции тяжелой бронетехники и склады боеприпасов, в Николаеве здание промышленного профессионального училища они превратили в казарму и опорный пункт, а в общежитии харьковского университета они разместили солдат, оборудовали склад боеприпасов и разместили военную технику.

Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по пункту дислокации 1-го батальона 28-й механизированной бригады ВСУ. В результате удара было уничтожено порядка 60 солдат ВСУ и 8 единиц специальной автомобильной техники.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о занятых ВСУ огневых позициях в школе в ДНР
Посол России обвинил Эстонию в нарушении международного права
Бывший чемпион UFC жестко отчитал журналиста на пресс-конференции
Путин раскритиковал главу ОСК за нарушение финансовой дисциплины
Раскрыта цель визита Эрдогана на Украину
Турция поможет в восстановлении инфраструктуры Украины
В США оценили новую подлодку-невидимку России «Арктур»
Советник Зеленского выступил против его призыва запретить выдачу виз россиянам
В Керчи сработали системы ПВО
В ВОЗ назвали ограничения по количеству прививок от COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.