Минобороны сообщило о занятых ВСУ огневых позициях в школе в ДНР

Минобороны сообщило, что ВСУ заняли огневые позиции в школе в поселке Кураховка

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) заняли и оборудовали огневые позиции на территории школы в поселке Кураховка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает РИА Новости.

«В Кураховке Донецкой народной республики на территории школы №23 (ул. Калинина) националисты оборудовали огневые позиции, разместили тяжелую технику, артиллерийские орудия и РСЗО, подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждено», — заявил представитель Минобороны России.

Помимо этого, по его словам, на территории частных домовладений в Днепре украинские военные разместили позиции тяжелой бронетехники и склады боеприпасов, в Николаеве здание промышленного профессионального училища они превратили в казарму и опорный пункт, а в общежитии харьковского университета они разместили солдат, оборудовали склад боеприпасов и разместили военную технику.

Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по пункту дислокации 1-го батальона 28-й механизированной бригады ВСУ. В результате удара было уничтожено порядка 60 солдат ВСУ и 8 единиц специальной автомобильной техники.