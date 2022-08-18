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Минобороны заявило об уничтожении одним ударом ВКС до 60 солдат ВСУ

МО сообщило об ударе по пункту дислокации 1-го батальона 28-й механизированной бригады ВСУ

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по пункту дислокации 1-го батальона 28-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны.

По данным военного ведомства, в результате удара было уничтожено порядка 60 солдат ВСУ и 8 единиц специальной автомобильной техники.

Ранее в Минобороны России заявили, что Киев готовит резонансную провокацию на Запорожской атомной электростанции (АЭС) во время визита на Украину генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Россию в результате провокации обвинят в создании техногенной катастрофы на Запорожской АЭС, добавили в ведомстве.

До этого начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев говорил о том, что командование ВСУ перебросило солдат в район местонахождения Запорожской АЭС, предупредив, что они намерены устроить масштабные провокации.

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Сергей Истомин
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