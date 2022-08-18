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В Киеве допустили намерение Эрдогана предложить Зеленскому сдаться

Арестович: Эрдоган и Гуттереш могут предложить Зеленскому прекращение огня и сдачу юга

Фото: Evgen Kotenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин Live» (Марк Фейгин внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов) допустил, что президент Турции Реджеп Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш могут попытаться убедить украинского лидера Владимира Зеленского пойти на уступки России.

По его словам, главы Турции и ООН в ходе предстоящей встречи во Львове могут предложить украинскому лидеру согласиться на дипломатическое урегулирование и отказаться от планов по захвату освобожденных территорий.

«Но я боюсь даже воспроизвести, что он (президент Украины Владимир Зеленский) ответит», — предположил Арестович.
При этом он выразил мнение, что лидер республики отвергнет любую мирную инициативу.

Генсек ООН 18 августа посетит Львов, где проведет встречу с Зеленским и Эрдоганом. 19 августа Гутерриш прибудет с визитом в Одессу, где посетит один из трех портов в рамках соглашения по экспорту продовольствия по Черному морю

Марина Совина
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