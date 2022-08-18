Украина получит доступ к финским спутникам

Финская фирма ICEYE предоставит ВСУ доступ к своим спутникам

Финская фирма ICEYE, мировой лидер спутникового мониторинга, предоставит Вооруженным силам Украины (ВСУ) доступ к своим орбитальным спутникам. Об этом сообщает компания в пресс-релизе на своем сайте.

Доступ будет предоставлен через Благотворительный фонд Сергея Притулы. «В рамках соглашения ICEYE передаст все возможности одного из своих спутников, уже находящихся на орбите, для использования правительством Украины над регионом. Спутник будет эксплуатироваться ICEYE», — говорится в пресс-релизе.

«Кроме того, ICEYE предоставит доступ к своей группировке спутников, что позволит Вооруженным силам Украины получать радиолокационные спутниковые изображения критически важных мест с высокой частотой обновлений. Другими словами, они могут собирать изображения и данные из любой части Земли несколько раз в день с необходимой надежностью для принятия важных решений», — пишет компания, у которой в настоящий момент на орбите находится 21 активный спутник.

Ранее глава космических войск США Джон Реймонд признался в оказании поддержки Вооруженным силам Украины при помощи спутников Starlink, принадлежащих компании SpaceX Илона Маска. Как пояснило издание, речь идет о расширении спутниками Маска жизненно важной линии связи для украинских сил.