Обнаружена экзопланета редкого типа

Космический телескоп TESS обнаружил горячий суб-Нептун TOI-2196 b

Международная группа астрономов обнаружила экзопланету TOI-2196 b редкого типа с помощью космического телескопа НАСА TESS. Она относится к горячим суб-Нептунам. Об открытии сообщается в препринте, опубликованном в репозитории arXiv.

Ученые выявили транзитный сигнал у звезды TOI-2196, который возникает, когда некий космический объект проходит на фоне диска звезды, в результате чего ее яркость падает. Планетарная природа этого сигнала была подтверждена последующими измерениями радиальной скорости с помощью спектрографа High Accuracy Radial Speed ​​Planet Searcher (HARPS) на 3,6-метровом телескопе ESO в Чили.

Наблюдения показали, что экзопланета меньше Нептуна, но на 50 процентов массивнее, что делает ее довольно плотной (3,31 грамм на кубический сантиметр) для планет типа суб-Нептунов. TOI-2196 b имеет относительно короткий период обращения около 1,2 дня, что предполагает высокую равновесную температуру около 1860 кельвинов. Таким образом, экзопланета является горячим суб-Нептуном и представляет собой объект, находящийся в зоне так называемой «пустыни горячих Нептунов».

Зона «пустыни горячих Нептунов» — это область на диаграмме радиус/равновесная температура, на которую приходится лишь небольшое количество короткопериодических Нептунов, расположенных поблизости от звезды. Близкие к родительским светилам планета обычно либо маленькие (менее двух земных радиусов) и скалистые, либо являются газовыми гигантами с радиусом больше одного радиуса Юпитера. Это объясняется тем, что планеты размером с Нептун успевают лишиться газовой оболочки под воздействие радиации звезды, превращаясь в каменистые ядра.

Результаты показывают, что, хотя потеря массы TOI-2196 b в молодом возрасте могла быть значительной, сама планета не сильно изменилась. Исследователи предполагают, что суб-Нептун сформировался как небольшая планета, богатая летучими веществами, и остается ею до сегодняшнего дня.