Россиянин сделал предложение руки и сердца возлюбленной и получил нож в спину

Под Томском мужчина сделал предложение возлюбленной и получил восемь ударов ножом

В Томской области суд арестовал 38-летнюю местную жительницу, которая ранила ножом 44-летнего мужчину. Об этом в четверг, 18 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России.

По данным ведомства, в селе Пудовка потерпевший пришел в гости к возлюбленной, чтобы сделать ей предложение руки и сердца, но россиянка отказалась. Тогда он еще раз выразил свое желание жениться, чем разозлил женщину. Она взяла нож и около восьми раз ударила им мужчину в голову и спину.

Жертву доставили в больницу.

По факту произошедшего следователи возбудили дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Полицейские задержали нападавшую, и она признала вину