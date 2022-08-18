Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянин сделал предложение руки и сердца возлюбленной и получил нож в спину

Под Томском мужчина сделал предложение возлюбленной и получил восемь ударов ножом

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Томской области суд арестовал 38-летнюю местную жительницу, которая ранила ножом 44-летнего мужчину. Об этом в четверг, 18 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России.

По данным ведомства, в селе Пудовка потерпевший пришел в гости к возлюбленной, чтобы сделать ей предложение руки и сердца, но россиянка отказалась. Тогда он еще раз выразил свое желание жениться, чем разозлил женщину. Она взяла нож и около восьми раз ударила им мужчину в голову и спину.

Жертву доставили в больницу.

По факту произошедшего следователи возбудили дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Полицейские задержали нападавшую, и она признала вину

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Зеленский назвал условие возобновления переговоров Украины и России
Путин призвал добиться технологического суверенитета в сфере судостроения
Стилистка назвала удешевляющие образ женщины вещи
Россия направила ноту в МИД Армении по поводу ложных сведений
Подросток пытался заглянуть женщине под юбку и попался
На месте госпиталя для больных COVID-19 открылась подпольная майнинг-ферма
В российском регионе после обстрела ВСУ обнаружили мины «Лепесток»
Дзюба стал игроком турецкого «Адана Демирспор»
Психолог назвал желание партнеров отдыхать отдельно тревожным сигналом
На Украине заявили о договоренностях с Турцией и ООН
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.