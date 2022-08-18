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Москвичи стали реже интересоваться арендой жилья в одной курортной стране

В июле 2022 года спрос на аренду жилья в Таиланде среди москвичей упал на 7,3 процента

Фото: Markus Winkler / Unsplash

В июле 2022 года интерес жителей Москвы к аренде жилья в Таиланде снизился на 7,3 процента относительно июня. О том, что москвичи стали реже интересоваться вопросом аренды жилья в одной курортной стране, «Ленте.ру» сообщили аналитики портала Thailand Real Estate.

Спрос жителей столицы на аренду жилья в Таиланде падает два месяца подряд. Кроме того, отрицательная динамика числа обращений по поводу аренды недвижимости фиксировалась в четырех месяцах из семи.

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Несмотря на снижение количества запросов, в седьмом месяце 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года наблюдалась положительная динамика — за год показатель взлетел почти в два раза (плюс 87,24 процента). За первые семь месяцев 2022-го интерес к аренде жилья в Таиланде со стороны москвичей увеличился на 86,67 процента относительно января-июля 2021-го.

В августе аналитики Thailand Real Estate пришли к выводу, что россияне начали массово скупать жилье в Таиланде. По их данным, в июле 2022 года количество запросов, связанных с приобретением недвижимости в стране, со стороны россиян оказалось почти на 80 процентов больше, чем в июле 2021 года.

Полина Кислицына
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