Россияне начали массово скупать жилье в одной пляжной стране

Thailand Real Estate: российский спрос на жилье в Таиланде вырос на 71 процент

Российский спрос на недвижимость в Таиланде значительно вырос. О том, что россияне начали активно покупать жилье в одной пляжной стране, сообщается в исследовании портала Thailand Real Estate, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

По итогам семи месяцев 2022 года спрос увеличился на 71 процент относительно результата за аналогичный промежуток времени в 2021 году. В этом июле количество соответствующих запросов со стороны россиян оказалось почти на 80 процентов больше, чем в июле 2021-го.

Заметный рост также зафиксирован по среднему числу запросов на поиск выставленной на продажу недвижимости в Таиланде — заинтересованность в таких предложениях увеличилась на 70,8 процента. При этом по сравнению с июнем 2022 года в июле спрос снизился на 14,6 процента.

В июле исследование показало, что россияне начали активнее интересоваться переездом в Таиланд. За первое полугодие 2022 года граждане на 97,8 процента чаще относительно июня прошлого года стали искать недвижимость для покупки с целью поселиться в стране.