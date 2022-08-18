Раскрыта цель визита Эрдогана на Украину

The Independent заявила о цели Эрдогана усилить влияние Турции на Украине визитом во Львов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен усилить позиции Анкары на Украине с помощью визита во Львов. Об этом пишет издание The Independent.

Газета раскрыла цель визита Эрдогана во Львов и заявила о его намерении усилить влияние Анкары на Киев. В материале отмечается, что Запад беспокоится из-за стремления Турции улучшить отношения с Россией. При этом Украина может оценить действия Эрдогана в качестве переговорщика.

«Он позиционирует себя как регионального государственного деятеля, способного разговаривать с мировыми лидерами. Он находится в уникальном положении — географически, дипломатически и стратегически. <…> Эрдоган играет роль, которую, я думаю, не может сыграть даже генсек ООН», — подчеркнул эксперт из Киева Михаил Боцюркив.

18 августа во Львове состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского, его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша. Трехсторонний саммит начался сразу после двухчасовых переговоров Эрдогана и Зеленского. Он продлился порядка 40 минут.

