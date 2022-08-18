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Экскурсионные троллейбусы запустят в Оренбурге ко Дню города

В Оренбурге ко Дню города начнут курсировать экскурсионные троллейбусы

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

В Оренбурге ко Дню города запустят экскурсионные троллейбусы. Об этом в четверг, 18 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на городскую администрацию.

Как отмечается, в акции задействуют два троллейбуса, которые курсируют по маршрутам №4 и №12. «У оренбуржцев будет возможность послушать экскурсию напрямую от сотрудников Музея истории города в образах кондукторов середины XX века», — пояснили в администрации.

Там уточнили, что акция продлится с 22 по 28 августа.

День города в Оренбурге традиционно отмечается в последнюю субботу августа. В этом году праздник выпадет на 27 августа, городу исполнится 279 лет.

Ранее в августе сообщалось, что в Ярославле ко Дню города представят новый туристический маршрут по историческому центру. Он будет рассчитан на полтора-два часа.

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Варвара Кошечкина
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