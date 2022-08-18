В Германии призвали вернуть России турбину для «Северного потока»

В бундестаге призвали власти ФРГ содействовать России для возвращения турбины Siemens

Власти Германии должны сделать все, чтобы содействовать России в деле возвращения турбины Siemens и введения ее в эксплуатацию газопровода «Северный поток». К возвращению турбины призвал депутат бундестага, член парламентского комитета по защите климата и энергетике от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре, сообщают «Известия».

«Правительство ФРГ приветствует конфликт с Россией, чтобы протолкнуть свою радикальную идеологию, подразумевающую отказ от ископаемого топлива, что технически невозможно. Германия заплатит за это высокую цену», — высказался депутат.

Также он подчеркнул, что действия Берлина демонстрируют готовность идти на максимальный риск ради поддержки своего политического курса, не считаясь с состоянием экономики страны и снижением доходов обычных граждан.

Ранее стало известно, что турбина, необходимая для полноценной работы газопровода «Северный поток», находится в немецком городе Мюльхайм-ан-дер-Рур. В случае согласования всех вопросов агрегат планируют перевезти с помощью автомобильного транспорта.