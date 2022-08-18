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Подмосковье отправило пожарных в Рязанскую область на помощь в тушении

Пожарных направили из Подмосковья в Рязанскую область на помощь в тушении горящего леса
СюжетПожар в Москве:

Фото: Shutterstock

Из Московской области в Рязанскую область отправили отряд пожарных на помощь в тушении горящего леса. Об этом сообщил зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов, чьи слова приводит Telegram-канал регионального комитета лесного хозяйства.

«Отряд наших лесных пожарных выехал на помощь соседям из Рязанской области. Напомню, что там сейчас борются с крупными пожарами», — сказал Филимонов.

В свою очередь губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уточнил, что на помощь были направлены 17 единиц техники, а также 32 человека личного состава, которых обеспечили сухпайком и водой на три дня.

17 августа бушующие в Рязанской области лесные пожары сняли на видео с коптера. Дым от возгорания дошел до Москвы. Второй день жители отдельных районов столицы жалуются на запах гари.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков уточнил, что, по данным на утро 18 августа, в регионе сохраняются три очага, общая площадь возгорания составляет 181 гектар.

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Никита Абрамов
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