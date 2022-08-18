Пьяная россиянка отдала грудного ребенка незнакомке и ушла выпивать с друзьями

В Туве пьяная женщина отдала шестимесячного ребенка незнакомке и ушла выпивать с друзьями

В Туве пьяная россиянка отдала шестимесячного ребенка незнакомке за вознаграждение, а сама ушла выпивать с друзьями. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Инспектор министерства заметила запись россиянки в Viber, в которой говорилось: «Нашла ребенка на базе "Обувь", смесь отказывается принимать, чем можно накормить?» После публикации с женщиной связались сотрудники правоохранительных органов.

На допросе она рассказала, что нашла грудного ребенка, который лежал на земле в районе базы «Обувь». Впоследствии выяснилось, что женщина соврала сотрудникам правоохранительных органов. Она призналась, что после работы увидела трех человек в состоянии алкогольного опьянения, в том числе женщину с грудным ребенком, и решила проследить за ними.

Женщина познакомилась с нетрезвой компанией и предложила пьяной матери присмотреть за ребенком. Россиянка согласилась и сообщила, что принесет денежное вознаграждение за младенца на следующий день, тогда же она и заберет ребенка.

После случившегося ребенка изъяли и поместили в Республиканскую детскую больницу.

Ранее женщина на Урале пыталась продать ребенка за 300 тысяч рублей. В переписке с потенциальным покупателем мать призналась, что хочет продать ребенка от первого брака. По ее словам, к этому ее подтолкнули долги, а также плохие отношения мальчика с новым мужем. Женщину задержали в торговом центре Екатеринбурга. Ее второй муж пришел к следователям и сказал, что не знал о планах супруги.