Украину обвинили в планируемой провокации к визиту генсека ООН

Владимир Рогов: украинские военные могут устроить провокацию на ЗАЭС к приезду главы ООН

Украинские военные могут прицельно ударить по системе охлаждения Запорожской АЭС или хранилищу ядерных отходов с целью устроить провокацию во время поездки на Украину генсека ООН Антониу Гутерриша. Об этом заявил ТАСС член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Начиная с обстрела того же Никополя или Марганца и рассказом, что это "прилетело" от нас. Или же, скорее всего, они готовят удары по атомной станции и попытки более прицельных попаданий в систему охлаждения или непосредственно в сухое хранилище отходов», — пояснил Рогов.

Такое же предположение высказал представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он сообщил, что 19 августа, в период посещения Украины Гутерришем, Киев готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС, чтобы обвинить Россию в создании техногенной катастрофы на станции.

Ранее Владимир Рогов назвал главную цель ударов Вооруженных сил Украины по Запорожской АЭС. По его словам, украинские военнослужащие в первую очередь стараются бить по сухому хранилищу отходов ядерного топлива и системе охлаждения реактора АЭС.