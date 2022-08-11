В Запорожье назвали главную цель ВСУ на Запорожской АЭС

Член администрации Запорожья Рогов: ВСУ стараются бить по системе охлаждения на ЗАЭС

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия 24» назвал главную цель ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

По его словам, украинские военнослужащие в первую очередь стараются бить по сухому хранилищу отходов ядерного топлива и системе охлаждения реактора АЭС.

«Это две наиболее опасные цели, которые на сегодняшний день доступны боевикам [президента Украины Владимира] Зеленского, потому что они не могут причинить вреда энергоблокам из-за их высокого уровня защиты», — пояснил Рогов.

7 августа сообщалось, что украинские военные обстреляли ЗАЭС из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». В результате ударов были повреждены административные постройки и территория, прилегающая к сухому хранилищу отработанного ядерного топлива.