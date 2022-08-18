Верховный суд призвал реже арестовывать фигурантов уголовных дел

Глава Верховного суда РФ Лебедев призвал судей реже арестовывать фигурантов уголовных дел

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев призвал российских судей реже использовать аресты в качестве меры пресечения для фигурантов уголовных дел. Об этом он сообщил на Совещании председателей верховных судов государств-членов ШОС, его слова приводит Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

«Укреплению правовой защищенности подозреваемых и обвиняемых способствуют правовые позиции Верховного суда России о более широком применении мер пресечения, не связанных с заключением под стражу», — заявил Лебедев.

Он отметил, что число людей, которых отправили в СИЗО, снизилось в четыре раза по сравнению с периодом, когда аресты назначались прокуратурой.

Также глава Верховного суда добавил, что внимательно следит за практикой по делам в отношении бизнесменов. По его словам, арестовывать человека, совершившего преступление в сфере предпринимательской деятельности, можно только в том случае, если он «не имеет постоянного места жительства на территории РФ, его личность не установлена, им нарушена ранее избранная мера пресечения либо он скрылся от органов предварительного расследования или от суда». В остальных случаях должны избираться альтернативные меры пресечения.

Лебедев отметил, что за 2021 год число осужденных за налоговые преступления сократилось на 21 процент по сравнению с 2020 годом, а в отношении 49 процентов обвиняемых суд прекратил уголовное преследование.