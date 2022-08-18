Посол России обвинил Эстонию в нарушении международного права

Посол РФ в Таллине: Эстония нарушает международное право, не пуская россиян по визам

Посол РФ в Таллине Владимир Липаев в эфире телеканала «Россия 24» выступил с обвинениями в адрес Эстонии из-за прекращения пропуска в страну россиян, имеющих эстонскую шенгенскую визу. По его словам, таким образом власти страны нарушают общепризнанные нормы и принципы международного права, сообщает ТАСС.

«Существуют общепризнанные нормы и принципы международного права, которые запрещают любую дискриминацию граждан по таким признакам, как национальность, расовая принадлежность, гендерная принадлежность, религиозная принадлежность. Так вот, эстонская сторона своими действиями эти принципы, к сожалению, нарушает», — заявил дипломат.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков рассказал, что в Эстонии много говорят о демократии, однако нарушают ее принципы ограничением на въезд для россиян. По его мнению, Россия не должна принимать ответные меры в отношении эстонских граждан.