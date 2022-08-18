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В Совфеде высказались об ответе на ограничение въезда для россиян в Эстонию

Сенатор Цеков заявил, что Россия вряд ли будет в ответ закрывать въезд для эстонцев

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

В Эстонии много говорят о демократии, однако нарушают ее принципы ограничением на въезд для россиян, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. А председатель комитета Григорий Карасин убежден, что это политически вредное решение. Своим мнением сенаторы поделились с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что с 18 августа Эстония введет ограничение на выдачу виз гражданам России и въезд на территорию государства с уже выданной в Эстонии шенгенской визой.

«Я убежден, что это решение нелепое и политически вредное. Оно бьет по людям и запомнится надолго. А память в истории — вещь вполне материальная», — прокомментировал решение властей Эстонии Карасин.

По мнению Цекова, Россия не должна предпринимать ответных мер в отношении эстонских граждан. «Мы не просто говорим о соблюдении прав человека, свободе передвижения по территориям мирового сообщества. Мы все это соблюдаем, поэтому ничего закрывать, как мне кажется, мы не будем. Пусть они едут в страну победившей демократии, пусть смотрят, общаются и сравнят свое государство с Россией. При чем сравнят через некоторое время и в потенциале экономическом — уровень жизни в России и в Эстонии — в Эстонии он будет падать, в России он будет повышаться», — высказался сенатор.

Ранее власти Эстонии приостановили пропуск фур на контрольно-пропускном пункте (КПП) в Нарве, граничащей с Россией. Временные ограничения будут действовать 2,5-3 месяца в рамках проекта реконструкции транзитных дорог TEN-T и реконструкцией улицы Тулевику. Отмечается, что крупногабаритный транспорт будут перенаправлять из Нарвы в Лухамаа и Койдула.

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Екатерина Смирная
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