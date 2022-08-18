Турист глотнул воду из бассейна на Бали и угодил в больницу

На Бали госпитализировали туриста из Австралии после глотка воды из бассейна

На Бали госпитализировали туриста после попытки сделать эффектное фото в бассейне. Об этом сообщает New Your Post.

Исаак Пауэр из Австралии поделился в социальных сетях кадром, на котором он плавает в бассейне и пьет воду из шланга, подвешенного на деревянную статую. Фото сделано на арендованной вилле. Следом путешественник опубликовал другой снимок из больничной палаты, куда он угодил через некоторое время после съемки.

Пользователи сети выразили сожаление из-за случившегося и пожелали ему выздоровления. «Все мы проходили через это на Бали. Крепись, чувак!», «Кто не ложился в больницу с отравлением на Бали, тот не был на Бали», «Во всем виноваты бактерии из бассейна», «Фатальный глоток», — написали юзеры.

Ранее в августе несовершеннолетние туристы сделали временные тату черной хной на Бали и получили химические ожоги кожи.