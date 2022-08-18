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Турист глотнул воду из бассейна на Бали и угодил в больницу

На Бали госпитализировали туриста из Австралии после глотка воды из бассейна

Фото: Shutterstock

На Бали госпитализировали туриста после попытки сделать эффектное фото в бассейне. Об этом сообщает New Your Post.

Исаак Пауэр из Австралии поделился в социальных сетях кадром, на котором он плавает в бассейне и пьет воду из шланга, подвешенного на деревянную статую. Фото сделано на арендованной вилле. Следом путешественник опубликовал другой снимок из больничной палаты, куда он угодил через некоторое время после съемки.

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Пользователи сети выразили сожаление из-за случившегося и пожелали ему выздоровления. «Все мы проходили через это на Бали. Крепись, чувак!», «Кто не ложился в больницу с отравлением на Бали, тот не был на Бали», «Во всем виноваты бактерии из бассейна», «Фатальный глоток», — написали юзеры.

Ранее в августе несовершеннолетние туристы сделали временные тату черной хной на Бали и получили химические ожоги кожи.

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Мария Гейн
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