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Конфликт из-за сбора ягод закончился двойным убийством в Иркутской области

Конфликт из-за сбора ягод закончился двойным убийством и поджогом в Иркутской области

Фото: Shutterstock

В Иркутской области полицейские задержали двоих подозреваемых в двойном убийстве и поджоге автомобиля УАЗ с целью сокрытия преступления. Предполагается, что к убийству привел конфликт из-за сбора ягод, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, 16 августа в лесном массиве примерно в 20 километрах от поселка Аршан Тулунского района полицейские нашли в сгоревшем автомобиле УАЗ тела двух человек с огнестрельными ранениями. В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили двоих местных жителей возрастом 34 и 36 лет, которые, предположительно, причастны к убийству. Правоохранители также считают, что подозреваемые попытались скрыть следы убийства, инсценировав возгорание в якобы застрявшей машине: рядом с остовом машины лежал домкрат.

Сотрудники уголовного розыска установили, что на момент пропажи двоих мужчин в том же участке тайги собирали ягоды двое других местных жителей, знакомых с пропавшими. В ходе допроса они подтвердили, что в лесу с ранее знакомыми мужчинами у них произошел конфликт, закончившийся убийством. По одной из версий, мужчины потребовали сборщиков отдать собранные ягоды или заплатить деньги. После убийства подозреваемые положили тела на заднее сиденье машины, облили бензином и подожгли, пытаясь скрыть следы преступления.

Представитель управления Следственного комитета России по Иркутской области Карин Головачева отметила «Ленте.ру», что в настоящее время следователи и следователи-криминалисты совместно с полицией выясняют обстоятельства произошедшего: назначены судебно-медицинские, пожарно-техническая экспертизы, допрашиваются свидетели, устанавливаются личности погибших.

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Леонид Микуляк
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