Американская биоинженерная компания занялась возрождением тасманийского волка

Компания Colossal Biosciences занялась возрождением вымершего тасманийского волка

Американская биоинженерная компания Colossal Biosciences объявила, что начала работу над возрождением тилацина или тасманийского волка. Об этом сообщает издание Newsweek.

Тасманийский волк обитал на материковой части Австралии, в Тасмании и Новой Гвинее и являлся крупнейшим сумчатым хищником до момента своего исчезновения. Считается, что австралийская популяция тилацинов сократилась до критического уровня из-за охоты и конкуренции с собакой динго, что привело к его исчезновению на материке около двух тысяч лет назад. Последний известный тилацин умер в 1936 году, однако Международный союз охраны природы не объявлял этот вид вымершим вплоть до 1982 года. До сих пор имеются отдельные сообщения о наблюдениях тасманийского волка, однако ни одно из них не было подтверждено.

Представители Colossal Biosciences заявляют, что возвращение тасманийского волка или, по крайней мере, генетически родственного ему организма может сыграть важную роль в восстановлении диких экосистем, которые пострадали от потери биоразнообразия и размножения инвазивных видов животных. Для этого компания объединилась с Лабораторией комплексного генетического восстановления тилацина (TIGRR) в Мельбурнском университете, в которой секвенировали большую часть генома животного.

Исследователи планируют внести изменения в геном существующего животного, которое является ближайшим родственником тилацина, например, у толстохвостой сумчатой мыши. Для этого сначала следует выявить все ключевые различия геномов двух видов. В настоящий момент известно 96 процентов всех последовательностей ДНК тасманийского волка, однако установить оставшуюся часть генома является трудоемкой задачей из-за того, что эти фрагменты не сохранились в хорошем состоянии. Все образцы тканей ученые брали из музейных образцов.

Отредактированный геном будет внедрен в стволовые клетки сумчатой мыши, которые затем трансформируются в прокси-эмбрион тилацина. Эмбрион будет развиваться либо в матке суррогатной матери, либо в искусственной сумчатой матке, которую еще предстоит разработать.

В Colossal Biosciences считают, что их технология позволит сохранить современных сумчатых животных, которые находятся на грани исчезновения. Ранее в компании заявляли о запуске проекта по выведению гибридов шерстистых мамонтов и слонов в течение следующих шести лет.