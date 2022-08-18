В Херсоне задержали наводчика ударов ВСУ

В Херсоне задержали экс-служащего ВСУ, который передавал координаты расположения объектов

Правоохранители задержали в Херсоне бывшего служащего Вооруженных сил Украины (ВСУ), который передавал координаты расположения российских военных и городских объектов представителю украинских войск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур России.

Задержанным оказался Петр Жадан 1984 года рождения. Он рассказал, что после начала спецоперации связался со своим бывшим командиром капитаном ВСУ Сергеем Ченашевым и предложил свою помощь. Тот, в свою очередь, попросил Жадана выявлять в Херсоне места сосредоточения Вооруженных сил России и передавать ему соответствующие координаты.

В результате в период с марта по июль были переданы координаты девяти таких мест в городе, при этом денег Жадан за это не получал. Задержанный добавил, что проходил военную службу по контракту в армии Украины с 2015 по 2021 год, был наводчиком артиллерии в 406-й бригаде и командиром 125-миллиметровой пушки «Гиацинт», трижды выезжал в зону боевых действий в Донбассе.

Подразделение Жадана принимало участие в боях близ Мариуполя, который был штаб-квартирой полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), а также возле села Гранитное в окрестностях Волновахи.

Ранее в Энергодаре задержали двух наводчиков артиллерии ВСУ, работавших на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Задержанные пытались оправдаться тем, что не интересуются политикой.