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В Запорожской области рассказали о плане эвакуации в случае аварии на АЭС

Глава запорожской администрации рассказал о плане эвакуации жителей в случае аварии на АЭС

Фото: РИА Новости

Власти Запорожской области разработали план эвакуации местных жителей на случай аварии на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом глава администрации региона Евгений Балицкий рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

Он также заявил, что местная администрация совместно с военными принимает все меры для обеспечения резервных каналов охлаждения реакторов ЗАЭС на случай повреждения центральной системы охлаждения, которую, по его словам, целенаправленно обстреливают Вооруженные силы Украины (ВСУ).

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Алевтина Запольская
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