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Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании гибели девочки в детском саду

Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании гибели девочки в детсаду под Новосибирском

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования гибели девочки под Новосибирском. Об этом в пятницу, 19 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе СКР.

По данным следствия, днем 18 августа во время прогулки на территории детского сада девочка, оставшись без присмотра воспитателей, каталась на двухколесном самокате. В какой-то момент она упала и ударилась головой об асфальт. Ребенок скончался на месте происшествия.

СКР возбудил дело по части 2 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей») УК РФ. Ход расследования поставили на контроль центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось, что, по словам матери одного из воспитанников детского сада, асфальт на территории учреждения весь в ямах. Она также отметила, что самокаты детям приносят их родители.

В свою очередь, в региональном Минобразования заявили, что совместно с департаментом образования мэрии города Новосибирска была создана комиссия для проверки по факту смерти девочки. Сотрудники ведомств выехали на место происшествия.

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Елизавета Новикова
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