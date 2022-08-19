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Названо последствие появления алкоголя в меню преемника Starbucks

Глава пиар-агентства Бастрыкина: алкоголь в Stars Coffee сменит позиционирование сети

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Появление в меню преемника сети кофеен Starbucks алкоголя поменяет акцент позиционирования заведения, считает руководитель пиар-агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина. Она отметила, что, поскольку алкоголь будет продаваться не во всех заведениях сети, этот факт вряд ли вызовет резко негативную оценку посетителей. О последствиях этого решения Бастрыкина высказалась в разговоре с «Лентой.ру».

В меню преемника сети кофеен Starbucks, которая теперь называется Stars Coffee, появится необычная позиция — в кафе будут продавать алкоголь. Об этом заявили владельцы сети музыкант Тимур Янусов (Тимати) и ресторатор Антон Пинский.

Stars Coffee предлагает посетителям несколько видов кофе, десерты и горячие блюда. В меню цены на горячие напитки варьируются от 140 до 390 рублей. В категории «блюда от шефа» представлены два сэндвича стоимостью 365-590 рублей, а также паста и салат.

Теперь на логотипе сети кофеен вместо фирменной русалки размещена девушка в кокошнике с пятиконечной звездой. 18 августа флагман кофейни открылся на Новом Арбате в Москве для представителей СМИ. 19 августа кафе откроются для всех посетителей.

Позиционирование заведения

В ребрендинге и смене позиционирования бывшего Starbucks, которые провели новые владельцы сети кофеен, появление алкоголя не главное, считает Бастрыкина.

«Меняется сам акцент позиционирования с городского фонового помощника в повседневных делах, где можно выпить кофе, провести встречу или немного поработать, на заведение, которое делает фокус на кофе, еду и напитки», — высказалась специалист.

Она уточнила, что алкоголь будут подавать только в некоторых заведениях сети. Речь идет о точках категории Stars Premium, сообщила Бастрыкина. «Поэтому, учитывая небольшое количество таких премиум-заведений с алкоголем, вряд ли это вызовет негатив у будущих посетителей», — резюмировала эксперт.

Руководитель пиар-агентства подчеркнула: если что и может негативно повлиять на восприятие определенной части публики, посещавшей Starbucks ранее, то это сам ребрендинг сети кофеен. «Новый логотип весьма своеобразно копирует логотип Starbucks и демонстрирует общий тренд на импортозамещение. А кокошник в логотипе подчеркивает это», — сочла она.

В марте Starbucks приостановила работу в России из-за событий на Украине. Окончательное решение уйти с российского рынка компания приняла в конце мая.

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Виктория Немис
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