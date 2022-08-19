В Совбезе заявили о попытках США создать возле Афганистана свою инфраструктуру

Секретарь СБ Патрушев заявил о попытках США создать возле Афганистана свою инфраструктуру

США не оставляют попыток договориться с соседями Афганистана о создании там своей якобы антитеррористической военной инфраструктуры. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает РИА Новости.

В этом ключе, по его словам, рассматриваются учения «Региональное сотрудничество – 2022», которые начались 10 августа под командованием Соединенных Штатов и с участием военных из Казахстана, Киргизии, а также Узбекистана, Монголии и Пакистана.