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В Совбезе заявили о попытках США создать возле Афганистана свою инфраструктуру

Секретарь СБ Патрушев заявил о попытках США создать возле Афганистана свою инфраструктуру

Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

США не оставляют попыток договориться с соседями Афганистана о создании там своей якобы антитеррористической военной инфраструктуры. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает РИА Новости.

В этом ключе, по его словам, рассматриваются учения «Региональное сотрудничество – 2022», которые начались 10 августа под командованием Соединенных Штатов и с участием военных из Казахстана, Киргизии, а также Узбекистана, Монголии и Пакистана.

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Сергей Истомин
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