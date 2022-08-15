Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Уход США из Афганистана назвали провалом

Политолог Минг-Ручиралай назвал уход США из Афганистана провалом американского мира

Фото: Ali Khara / Reuters

Известные таиландский политолог и международный обозреватель СМИ Таиланда Нитипхумтханат Минг-Ручиралай прокомментировал уход американских войск из Афганистана, произошедший год назад. Эти действия Вашингтона открыли путь «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) к власти, заявил он в беседе с РИА Новости.

Эксперт назвал уход США из Афганистана провалом американского и однополярного мира в политической форме. У друзей Вашингтона исчезли иллюзии о его способности управлять глобальными процессами. При этом соперники США на мировой арене обрели новых друзей.

«После 15 августа 2021 года мировое сообщество все еще будет есть бургеры и смотреть голливудские фильмы, но уже никогда больше не будет смотреть на США, как на мирового гегемона, которого следует во всем слушаться и на которого следует полагаться, как на сильного союзника», — подчеркнул он.

Материалы по теме:
«Даже женщины поднялись на борьбу» Талибы правят Афганистаном уже полгода. Почему им все сложнее удерживать власть?
«Даже женщины поднялись на борьбу»Талибы правят Афганистаном уже полгода. Почему им все сложнее удерживать власть?
11 марта 2022
Опиумные плантации и лагеря для наркоманов. Как талибы загнали миллионы афганцев в героиновое рабство
Опиумные плантации и лагеря для наркоманов.Как талибы загнали миллионы афганцев в героиновое рабство
Сегодня

Поэтому вывод американских войск из Афганистана в 2021 году принципиально отличается от вывода из Южного Вьетнама в 1975 году. Тогда США не рассчитывали на глобальное лидерство, поскольку мир был разделен на два полюса — США и Советский Союз.

«Но в половине мира США сохраняли безусловное лидерство, и оно не пострадало так сильно от поражения во Вьетнаме, как нынешние претензии Вашингтона на гегемонию в мире катастрофически пострадали от поражения в Афганистане», — отметил Минг-Ручиралай.

Талибы захватили Афганистан 15 августа 2021 года. Правительство и значительная часть высшего госаппарата бежали из страны. После прихода к власти радикальной группировки девочкам средних и старших классов запретили ходить в школу, а женщинам — получать медицинские услуги без сопровождения родственника-мужчины, а также путешествовать наземным и воздушным транспортом. Талибы также начали активно преследовать местных ЛГБТ-активистов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Британский самолет-разведчик нарушил российскую границу
В Совфеде объяснили инцидент с нарушением британским самолетом российских границ
В Госдуме назвали инцидент с британским самолетом «пробой России на зуб»
Американский военный заявил об отсутствии у Киева шансов на победу
Трамп обвинил ФБР в краже трех его паспортов
Британия опровергла планы уничтожить Крымский мост
Сенатор назвал угрозой РФ нарушение воздушного пространства британским самолетом
Уход США из Афганистана назвали провалом
Овечкин оценил влияние пива на возможность побить рекорд Гретцки
Путин назвал глупостью все попытки «отменить Россию»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.