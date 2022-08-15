Уход США из Афганистана назвали провалом

Политолог Минг-Ручиралай назвал уход США из Афганистана провалом американского мира

Известные таиландский политолог и международный обозреватель СМИ Таиланда Нитипхумтханат Минг-Ручиралай прокомментировал уход американских войск из Афганистана, произошедший год назад. Эти действия Вашингтона открыли путь «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) к власти, заявил он в беседе с РИА Новости.

Эксперт назвал уход США из Афганистана провалом американского и однополярного мира в политической форме. У друзей Вашингтона исчезли иллюзии о его способности управлять глобальными процессами. При этом соперники США на мировой арене обрели новых друзей.

«После 15 августа 2021 года мировое сообщество все еще будет есть бургеры и смотреть голливудские фильмы, но уже никогда больше не будет смотреть на США, как на мирового гегемона, которого следует во всем слушаться и на которого следует полагаться, как на сильного союзника», — подчеркнул он.

Поэтому вывод американских войск из Афганистана в 2021 году принципиально отличается от вывода из Южного Вьетнама в 1975 году. Тогда США не рассчитывали на глобальное лидерство, поскольку мир был разделен на два полюса — США и Советский Союз.

«Но в половине мира США сохраняли безусловное лидерство, и оно не пострадало так сильно от поражения во Вьетнаме, как нынешние претензии Вашингтона на гегемонию в мире катастрофически пострадали от поражения в Афганистане», — отметил Минг-Ручиралай.

Талибы захватили Афганистан 15 августа 2021 года. Правительство и значительная часть высшего госаппарата бежали из страны. После прихода к власти радикальной группировки девочкам средних и старших классов запретили ходить в школу, а женщинам — получать медицинские услуги без сопровождения родственника-мужчины, а также путешествовать наземным и воздушным транспортом. Талибы также начали активно преследовать местных ЛГБТ-активистов.