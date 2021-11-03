Стало известно о преследовании талибами афганских ЛГБТ-активистов

В НКО Rainbow Railroad рассказали о преследовании ЛГБТ-активистов талибами в Афганистане

Захватившие власть в Афганистане боевики «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) начали преследовать местных ЛГБТ-активистов. Об этом глава правозащитного НКО Rainbow Railroad Кималли Пауэлл рассказал в интервью газете The Sun.

Правозащитникам стало известно, что талибы составили «расстрельный список» представителей ЛГБТ-сообщества. В подтверждение этому нескольким членам Rainbow Railroad из Афганистана пришли на электронную почту письма. В них содержались требования подтвердить участие в НКО и предоставить паспортные данные.

К одному из ЛГБТ-активистов в дом пришли вооруженные люди без опознавательных знаков. Они обыскали жилище и нашли подтверждения участия гражданина в деятельности Rainbow Railroad. Затем боевики начали избивать и унижать свою жертву, а также сожгли ее паспорт.

Пауэлл отметил, что персональные данные работников его НКО и других смежных правозащитных групп талибы получили после падения Кабула в августе 2021 года. По его словам, террористы составили список неугодных им лиц, получив информацию о людях, которых международные организации пытались, но не смогли эвакуировать из Афганистана.

Факт наличия у талибов подобной информации сильно осложняет эвакуацию ЛГБТ-активистов, завил Пауэлл. Он отметил, что местные жители начали доносить на представителей меньшинств, боясь репрессий со стороны боевиков. С момента падения Кабула, НКО Rainbow Railroad получила 700 запросов об эвакуации, 200 из которых определила, как наиболее критичные.

С момента прихода к власти талибов в Афганистане, из страны поступают сообщения о нарушении прав человека. Еще 13 сентября верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет на конференции в Женеве заявила, что боевики нарушили все публичные обещания о защите прав афганских граждан. Согласно ее докладу, ООН регулярно получает достоверные сведения о расправах, преследованиях и угрозах в Афганистане.