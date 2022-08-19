21-летняя модель с титулом самой красивой девочки снялась в откровенном бикини

Модель Тилан Блондо с титулом самой красивой девочки в мире снялась в рекламе бренда Etam

Французская модель Тилан Блондо, которая в детстве носила титул самой красивой девочки в мире, снялась в откровенной рекламе бренда одежды Etam. Соответствующий материал приводит издание Daily Mail.

На размещенном снимке 21-летняя девушка позировала, лежа на пляже в ярко-синем бикини, верх которого представлял собой топ-бандо. Манекенщица оперлась на левый локоть и согнула правую ногу в колене, демонстрируя стройную фигуру. Свой образ она дополнила распущенными волосами, а также серьгами, браслетом и цепочкой золотистого цвета. Кроме того, на фото видна татуировку в виде надписи на ее ребрах.

Читатели издания разделились во мнениях насчет внешности манекенщицы. «Все еще прекрасно выглядит», «Великолепна», «Искренне считаю, что она очень красива», «Она была красива в детстве, а сейчас обычная», «Ранее она была очаровательная, а теперь такая же, как и другие модели», — высказались они в комментариях.

Известно, что Бландо признали самой красивой девочкой в мире, когда ей исполнилось шесть лет. При этом в 2018 году, когда француженке было 17 лет, ее также назвали самой красивой девушкой в мире.

В декабре 2017 года британские СМИ также провозгласили шестилетнюю на тот момент россиянку Анастасию Князеву новой «самой красивой девочкой в мире». В частности, о внешности ребенка написало издание The Daily Mail. По словам журналистов она покорила поклонников своей кукольной внешностью и большими голубыми глазами.