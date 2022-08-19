В России выявили более 37 тысяч случаев COVID-19

В России за сутки выявили 37 609 случаев COVID-19, выздоровели 21 887, умерли 65 человек

В России за последние сутки выявили 37 609 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 19 037 664. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зафиксировали 35 809 случаев.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (8555), в Петербурге (4127) и Московской области (3136). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (4 случая) и на Чукотке (5 случаев).

По данным оперштаба, за минувшие сутки в России в связи с выздоровлением выписались 21 887 человек. Общий показатель выздоровлений достиг 18 238 128. За тот же период число госпитализаций составило 3349.

За сутки в России зарегистрировали 65 летальных исходов. За все время пандемии в стране скончались 383 427 человек.

