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Швейцарский банк призвали одуматься

Крупнейший акционер Credit Suisse призвал реформировать инвестиционное подразделение банка

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Главный акционер швейцарского банка Credit Suisse, американская инвестиционная компания Harris Associates призвала кредитную организацию одуматься и наладить работу своего инвестиционного подразделения, пишет Bloomberg.

Предпочтительным вариантом, по словам главного инвестиционного директора Harris Associates Дэвила Херро, станет реформа инвестиционного подразделения с тем, чтобы в дальнейшем оно смогло выйти на устойчивую прибыльность. Однако в случае неудачи возможен другой выход, например, продажа или выделение в отдельную организацию.

«Это был проблемный ребенок. Звучит просто, но все, что им нужно сделать, — это предотвратить потерю денег инвестиционным банком», — отметил Херро.

Проблемы преследуют инвестиционное подразделение Credit Suisse с 2015 года, когда оно впервые зафиксировало годовой убыток. В июле 2022-го руководство банка объявило о глобальной реформе, однако пока не озвучило ее параметры.

По словам Херро, компания которого владеет 10-процентным пакетом акций Credit Suisse с начала 2000-х, от доли следовало избавиться еще несколько лет назад.

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Платон Щукин
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