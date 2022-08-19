На концерте Mötley Crüe пострадал упавший с верхнего этажа стадиона мужчина

На концерте группы Mötley Crüe в США мужчина упал с верхнего этажа стадиона

На концерте группы Mötley Crüe в американском штате Индиана мужчина упал с верхнего этажа стадиона и пострадал. Об этом сообщает NME.

По информации издания, 16 августа гость мероприятия находился на выступлении коллектива в состоянии алкогольного опьянения. Через полчаса после начала мероприятия он сильно перегнулся через перила верхнего этажа помещения и сорвался вниз.

По словам подоспевших к пострадавшему врачей, после падения мужчина мог разговаривать. Его доставили в ближайшую больницу в стабильном состоянии, о степени тяжести полученных травм ничего неизвестно.

Ранее американский рэпер Дерк Бэнкс, известный под сценическим псевдонимом Lil Durk, получил травму во время выступления на фестивале Lollapalooza в Чикаго, США.