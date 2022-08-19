Рэпер Кид Кади обвинил Канье Уэста в попытках испортить его ментальное здоровье

Рэпер Кид Кади пожаловался на травлю со стороны музыканта Канье Уэста

Американский рэпер Кид Кади обвинил музыканта Канье Уэста в попытках испортить его ментальное здоровье. Об этом сообщает Esquire.

Хип-хоп-артист пожаловался на травлю и рассказал, что Уэст всячески старается «сделать ему неприятно». «Вы знаете, каково это — просыпаться однажды, заглядывать в социальные сети и видеть, что ты в тренде, потому что кто-то говорит о тебе какое-то дерьмо?» А потом этот человек отправляет троллей в ваш Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ — прим. «Ленты.ру») и Twitter», — спросил Кади.

Он рассказал, что многие близкие люди пострадали из-за поступков Уэста, а затем прощали его. Для рэпера не наступало никаких последствий, отметил Кади.

«Если ты не можешь быть взрослым мужчиной и смириться с тем, что потерял свою женщину, это не моя чертова проблема. Ты должен признавать свои ошибки, как и любой мужчина в этой жизни. Я тоже терял женщин. И мне пришлось признать это», — обратился он к Уэсту.

Ранее Канье Уэст прекратил общение с Кидом Кади, так как тот общался с возлюбленным его бывшей жены Ким Кардашьян — комиком Питом Дэвидсоном. Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом в феврале 2021 года.