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В Дагестане во время стрельбы ранили заместителя имама и сельского депутата

В Дагестане во время стрельбы ранили заместителя имама мечети, депутата и подполковника

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Дагестане во время стрельбы ранили четверых человек. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщает ТАСС.

Стрельба произошла в селе Алмак Казбековского района. Среди раненых заместитель имама мечети, сельский депутат, местный житель и бывший подполковник полиции.

Известно, что полицейский находится в реанимации. Его хотят перевезти санитарной авиацией в Махачкалу.

«Причина стрельбы — сельская, скажем так, оппозиция, которая мешает работе администрации», — заявил глава села агентству.

Ранее стало известно, что в Московской области неизвестный расстрелял 18-летнюю жительницу столицы на даче.

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Екатерина Власова
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