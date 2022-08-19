Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Россиянам разрешили переводить выплаты по акциям за рубеж

Минфин России разрешил россиянам переводить дивиденды в зарубежные «дочки» банков в России

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Министерство финансов разрешило россиянам переводить дивиденды на счета за рубеж, следует из опубликованного на сайте ведомства документа.

Мера касается держателей акций российских эмитентов и действует при условии, если выплаты по бумагам будут направлены на счета или вклады в зарубежных дочерних структурах уполномоченных банков. Такими банками считаются те организации, которые были созданы в соответствии с российским законодательством, а также те, которым Центробанк выдал лицензию на проведение банковских операций.

Курс доллара от TradingView

При этом за рубеж нельзя переводить более одного миллиона долларов или любой другой иностранной валюты. ЦБ повысил лимиты по переводам 1 июля. В пресс-службе регулятора объяснили меру устойчивым положением на внутреннем валютном рынке.

С 5 июля перевод валюты, в которую держатели акций конвертировали дивиденды и прибыль от владения долей в российских компаниях, был запрещен. Соответствующий указ «О репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты» подписал президент России Владимир Путин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
В США признали правоту Путина о затягивании Вашингтоном конфликта на Украине
Россиянка зарезала любовника за пошлые шутки
«Газпром» ответил на онлайн-флешмоб для турбины Siemens
Россия поднялась на третье место по объему расчетов в юанях
В Госдуме оценили вероятность встречи Путина и Зеленского
Россиян предупредили о надвигающейся на Черное море опасности
Деньги умерших россиян собрались защитить
Раскрыты подробности работы российских военных храмов в УАЗиках
Мать погибшего в СВО солдата не смогла получить «гробовые» из-за мужа
Британцев призвали сводить концы с концами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.