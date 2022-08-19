Россиянам разрешили переводить выплаты по акциям за рубеж

Минфин России разрешил россиянам переводить дивиденды в зарубежные «дочки» банков в России

Министерство финансов разрешило россиянам переводить дивиденды на счета за рубеж, следует из опубликованного на сайте ведомства документа.

Мера касается держателей акций российских эмитентов и действует при условии, если выплаты по бумагам будут направлены на счета или вклады в зарубежных дочерних структурах уполномоченных банков. Такими банками считаются те организации, которые были созданы в соответствии с российским законодательством, а также те, которым Центробанк выдал лицензию на проведение банковских операций.

При этом за рубеж нельзя переводить более одного миллиона долларов или любой другой иностранной валюты. ЦБ повысил лимиты по переводам 1 июля. В пресс-службе регулятора объяснили меру устойчивым положением на внутреннем валютном рынке.

С 5 июля перевод валюты, в которую держатели акций конвертировали дивиденды и прибыль от владения долей в российских компаниях, был запрещен. Соответствующий указ «О репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты» подписал президент России Владимир Путин.