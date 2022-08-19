Умерла вторая по возрасту долгожительница в мире

Misyjne: в Польше скончалась 116-летняя долгожительница Текла Юневич

Умерла польская долгожительница Текла Юневич. Об этом сообщает издание Misyjne.

Юневич родилась 10 июня 1906 года на территории Австро-Венгрии в 40 километрах от Львова. До 103 лет она самостоятельно обеспечивала свой быт, затем о ней начали заботиться внуки. Юневич занимала второе место в списке старейших людей мира, уступая по возрасту лишь 118-летней француженке Люсиль Рандон.

Долгожительница скончалась в ночь на 19 августа в Гливицах в возрасте 116 лет. О смерти Юневич сообщил ее внук Адам. «С бабушкой все было в порядке до самого конца», — отметил он.

По словам окружавших ее людей, женщина всегда была активной, любила чтение, карточные игры и обладала хорошим чувством юмора. У нее остались пятеро внуков, четверо правнуков и четверо праправнуков.

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