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Умерла вторая по возрасту долгожительница в мире

Misyjne: в Польше скончалась 116-летняя долгожительница Текла Юневич

Фото: Marijan Murat / DPA / Globallookpress.com

Умерла польская долгожительница Текла Юневич. Об этом сообщает издание Misyjne.

Юневич родилась 10 июня 1906 года на территории Австро-Венгрии в 40 километрах от Львова. До 103 лет она самостоятельно обеспечивала свой быт, затем о ней начали заботиться внуки. Юневич занимала второе место в списке старейших людей мира, уступая по возрасту лишь 118-летней француженке Люсиль Рандон.

Долгожительница скончалась в ночь на 19 августа в Гливицах в возрасте 116 лет. О смерти Юневич сообщил ее внук Адам. «С бабушкой все было в порядке до самого конца», — отметил он.

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По словам окружавших ее людей, женщина всегда была активной, любила чтение, карточные игры и обладала хорошим чувством юмора. У нее остались пятеро внуков, четверо правнуков и четверо праправнуков.

Ранее Книга рекордов Гиннесса назвала 112-летнего жителя Венесуэлы Хуана Винсенте Мора самым старым живущим мужчиной в мире. Свое звание он получил за несколько дней до 113-летия.

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Алиса Дмитриева
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