Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Старейшая женщина в мире назвала неожиданную причину своего долголетия

Старейшая женщина в мире Люсиль Рандон считает шоколад и вино причиной долголетия

Фото: Tamas Pap / Unsplash

118-летняя французская монахиня Люсиль Рандон, признанная старейшим живущим человеком в мире, назвала неожиданную причину своего долголетия. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!

По словам Рандон, ее жизнь была посвящена помощи людям. «Люди говорят, что работа убивает, меня же работа поддерживала, я продолжала работать, пока мне не исполнилось 108 лет. Люди должны помогать друг другу и любить друг друга, а не ненавидеть», — считает она.

Женщина также не забывает и о мирских радостях. Одна из постоялец дома престарелых, где сейчас живет долгожительница, рассказала, что та любит есть шоколад и пить вино. По ее утверждению, Рандон выпивает по бокалу вина каждый день.

Материалы по теме:
Легендарные старцы жили больше 150 лет. В чем секрет их долголетия и могут ли современные люди прожить столько же?
Легендарные старцы жили больше 150 лет.В чем секрет их долголетия и могут ли современные люди прожить столько же?
10 июля 2021
«У нее походка охотника» Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
«У нее походка охотника»Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
23 января 2019

Титул старейшего человека в мире Рандон получила после смерти японки Кане Танака, которой он принадлежал прежде. Танака скончалась 25 апреля в возрасте 119 лет и 107 дней.

Ранее сообщалось, что 105-летний житель городка Пиджен-Фоллс в штате Висконсин Рейнольдс Томтер считает, что прожил так долго, потому что всю жизнь регулярно пил кофе. Вторым секретом своего долголетия мужчина назвал общение с друзьями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Рузанна Акмалтдинова
Обсудить
Последние новости
Шольц назвал условие снятия санкций с России
В приграничном российском регионе запретили фейерверки и салюты на 9 Мая
Минздрав зарегистрировал новый препарат от COVID-19
Компании начнут скрывать данные для ухода от санкций
Врачи российской больницы по запаху нашли пролежавший неделю труп неизвестного
Сбежавшего польского солдата Чечко похоронят в Белоруссии
Против актера Дмитрия Задорожного возбудили уголовное дело из-за избиения кота
Зеленский предложил другим странам взять шефство над регионами Украины
Старейшая женщина в мире назвала неожиданную причину своего долголетия
Раскрыты масштабы роста цен на квартиры в Москве
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.