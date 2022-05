Старейшая женщина в мире назвала неожиданную причину своего долголетия

Старейшая женщина в мире Люсиль Рандон считает шоколад и вино причиной долголетия

118-летняя французская монахиня Люсиль Рандон, признанная старейшим живущим человеком в мире, назвала неожиданную причину своего долголетия. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!

По словам Рандон, ее жизнь была посвящена помощи людям. «Люди говорят, что работа убивает, меня же работа поддерживала, я продолжала работать, пока мне не исполнилось 108 лет. Люди должны помогать друг другу и любить друг друга, а не ненавидеть», — считает она.

Женщина также не забывает и о мирских радостях. Одна из постоялец дома престарелых, где сейчас живет долгожительница, рассказала, что та любит есть шоколад и пить вино. По ее утверждению, Рандон выпивает по бокалу вина каждый день.

Титул старейшего человека в мире Рандон получила после смерти японки Кане Танака, которой он принадлежал прежде. Танака скончалась 25 апреля в возрасте 119 лет и 107 дней.

Ранее сообщалось, что 105-летний житель городка Пиджен-Фоллс в штате Висконсин Рейнольдс Томтер считает, что прожил так долго, потому что всю жизнь регулярно пил кофе. Вторым секретом своего долголетия мужчина назвал общение с друзьями.