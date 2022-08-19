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Экономика

Экономист раскрыл условия падения курса доллара ниже 50 рублей

Экономист Шульгин раскрыл сценарий, при котором доллар будет стоить меньше 50 рублей

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Чтобы доллар упал ниже 50 рублей, профицит валютного курса должен достичь определенных размеров, заявил начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин, пишет «Прайм».

Эксперт уточнил, что в основном валюту поставляют структуры, продающие выручку экспортеров. Он отметил, что крупнейшими покупателями при этом выступают банки, не вошедшие в санкционный список, а также импортеры. Специалист указал на то, что спрос на валюту среди россиян вырос в июле до 237,1 миллиарда рублей с 176,1 миллиарда рублей в июне. Согласно данным Центробанка России, иностранная валюта приобреталась в основном через кредитные организации.

Шульгин объяснил, что результатом проводимых операций стало снижение доллара в диапазон 60-62 рублей. По его прогнозам, при условии дальнейшего его падения произойдет резкое увеличение валютного предложения. «Спрос на валюту сократится», — описал сценарий он.

Экономист утонил, что гипотетическая ситуация, при котором доллар будет стоить меньше 50 рублей, предполагает отсутствие нового бюджетного правила, параметры которого сейчас прорабатывает Минфин России. Он допускает снижение спроса населения на валюту. «Месячный профицит балансов товаров и услуг подскочит до 35 миллиардов долларов», — добавил специалист.

Ранее аналитик Богдан Зварич раскрыл причины укрепления рубля и заявил, что это происходит благодаря скупке национальной валюты экспортерами.

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Марина Совина
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