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В российском доме инвалидов обнаружили тело убитого постояльца

В Оренбуржье 63-летнего мужчину задержали за убийство постояльца дома инвалидов

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Оренбуржье сотрудники дома инвалидов обнаружили тело убитого постояльца с ножевыми ранениями, сообщает «КП-Оренбург».

По сведениям издания, преступление было совершено 18 августа. Участковый задержал предполагаемого убийцу по горячим следам, им оказался 63-летний россиянин, проживающий в том же доме инвалидов.

Возбуждено уголовное дело. Следователи работают с пенсионером и выясняют все обстоятельства произошедшего.

21 июля сообщалось, что в Башкирии мужчина убил инвалида и спрятал его расчлененное тело в кустах.

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Елизавета Новикова
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