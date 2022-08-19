В российском доме инвалидов обнаружили тело убитого постояльца

В Оренбуржье 63-летнего мужчину задержали за убийство постояльца дома инвалидов

В Оренбуржье сотрудники дома инвалидов обнаружили тело убитого постояльца с ножевыми ранениями, сообщает «КП-Оренбург».

По сведениям издания, преступление было совершено 18 августа. Участковый задержал предполагаемого убийцу по горячим следам, им оказался 63-летний россиянин, проживающий в том же доме инвалидов.

Возбуждено уголовное дело. Следователи работают с пенсионером и выясняют все обстоятельства произошедшего.

21 июля сообщалось, что в Башкирии мужчина убил инвалида и спрятал его расчлененное тело в кустах.