Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Дрейк назван самым популярным исполнителем по количеству запросов в Shazam

Рэпер Дрейк назван самым популярным исполнителем по количеству поисковых запросов в Shazam

Фото: Amy Sussman / Getty Images

Канадский рэпер Дрейк назван самым популярным исполнителем по количеству поисковых запросов в приложении Shazam. Об этом сообщает Variety.

Уточняется, что Дрейк собрал 350 миллионов запросов в Shazam. При этом самой популярной его песней стал трек One Dance — пользователи искали эту композицию 17 миллионов раз.

В 2022 году приложение Shazam отмечает свое 20-летие. Первая его версия появилась в 2002 году в форме службы текстовых сообщений. Пользователи могли найти понравившуюся им композицию, набрав определенную комбинацию цифр в телефоне. После этого им нужно было поднести устройство к динамику.

Ранее стало известно, что Дрейк побил рекорд The Beatles по количеству синглов в топ-5 чарта Billboard. Всего у исполнителя насчитывается 30 песен, когда-либо попадавших в первую пятерку рейтинга. Рэпер также стал самым популярным музыкантом, собрав три миллиарда прослушиваний на стримингах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
Макрон позвонил Путину
Россиянин украл часы пассажира в аэропорту во время досмотра и попался на видео
«Торпедо» второй раз за сутки назначило нового главного тренера
Умер писавший песни Лепса автор Анатолий Долженков
США сделали исключение из санкций для российских банков и пенсионеров
Адвокат оценил решение о возвращении дела убитого дочерями Хачатуряна следствию
Влад Лисовец назвал модный женский тренд на ближайшие 100 лет
Названа главная причина звонка Макрона Путину после долгого перерыва
Две пляжные европейские страны выступили против запрета виз для россиян
Появились подробности о разбившейся в российском детсаду на самокате девочке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.