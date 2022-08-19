Депутат Госдумы призвал прекратить поставки электроэнергии в Эстонию

Депутат Госдумы Морозов призвал прекратить поставки электроэнергии в Эстонию

Депутат Госдумы Олег Морозов считает, что из-за антироссийской политики Эстонии Москве необходимо полностью прекратить поставки электроэнергии в прибалтийскую страну. Об этом он заявил РИА Новости.

«Надо "вырезать" Эстонию из энергетического партнерства с Россией и Белоруссией и полностью прекратить поставки ей электричества», — призвал он.

18 августа Эстония ввела ограничение на выдачу виз гражданам России и въезд на территорию государства с уже выданной в Эстонии шенгенской визой. Ходатайствовать о визе могут только россияне, приезжающие, чтобы посетить близкого родственника — гражданина страны, дипломаты и члены их семей, работники международной торговли.

Ранее стало известно, что в Нарве начались работы по переносу танка-памятника Т-34 в военный музей. Власти Эстонии решили пойти на такой шаг, несмотря на протесты местных жителей.